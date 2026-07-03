Десять погибших: 11-летний мальчик насмерть сбил группу монахов на угнанном авто

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Он взял машину без разрешения родных и выехал в сторону города.

Фото, видео: www.globallookpress.com/San Bernardino County Sheriffâ€™; 5-tv.ru

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В Таиланде 11-летний мальчик насмерть сбил группу монахов на угнанном авто

В Таиланде 11-летний мальчик сел за руль родительского пикапа Isuzu и сбил группу буддийских монахов. В результате ДТП погибли десять человек, сообщает телеканал AmarinTV.

Авария произошла в провинции Мукдахан. По данным СМИ, ребенок без разрешения взял автомобиль и поехал в сторону центра города. На дороге он наехал на группу из 34 монахов, которые шли пешком из Мукдахана в сторону Убонратчатани.

Пострадал также случайный прохожий, находившийся рядом и не связанный с группой монахов. Пятеро монахов погибли на месте. Еще пятерых доставили в больницу, однако врачам не удалось их спасти. Часть пострадавших находится в критическом состоянии.

На место происшествия выехал заместитель министра транспорта Таиланда. Издание The Tiger отмечает, что участок дороги, где произошла трагедия, уже не раз становился местом аварий.

Мальчика, управлявшего пикапом, доставили в полицейский участок. Его бабушка рассказала журналистам, что пыталась остановить ребенка, но не успела. Дед мальчика заявил, что никогда не учил его водить машину.

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