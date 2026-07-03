Ребенок и двое мужчин пропали во время сплава по реке Иркут

В Иркутской области во время сплава по реке Иркут бесследно пропали четырехлетний мальчик и двое взрослых мужчин. Поиски ребенка и участников похода продолжаются.

По данным 5-tv.ru, группа туристов из 182 человек передвигалась по реке на десяти рафтах (большие надувные лодки, предназначенные для сплава по горным рекам, озерам и другим водным объектам. — Прим. ред.). Во время маршрута участники сделали остановку на берегу примерно в 16 километрах от села Введенщина. Пока одни готовили еду, а другие отдыхали, пропал четырехлетний Даниил.

Один из очевидцев заметил, что ребенок пошел в сторону реки. При этом сам момент, когда мальчика могло унести течением, никто не видел.

После исчезновения ребенка на его поиски отправились двое участников похода — 45-летний Николай Баиров и 42-летний Алексей Коротков. Позднее связь с ними также пропала. Про то, где теперь находятся мальчик и мужчины, неизвестно.

Как выяснил источник 5-tv.ru, при организации сплава могли быть допущены серьезные нарушения. Поход был зарегистрирован только в полиции, а данные в МЧС не передавались. Кроме того, реальное число участников оказалось значительно больше заявленного: вместо 49 человек на маршрут вышли 182.

На месте продолжаются поисковые мероприятия. Специалисты устанавливают обстоятельства исчезновения ребенка и двоих мужчин, а также проверяют действия организаторов сплава.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии в Ленинградской области, где нашли тело девочки, пропавшей в районе садоводства Захожье в Тосненском районе. Перед уходом в лес за грибами ребенок попал на запись камеры наблюдения: на кадрах девочка шла в желтом дождевике и несла большую черную сумку.

Школьницу искали всю ночь волонтеры и поисковые группы. По предварительным данным, она вышла из дома на прогулку и в какой-то момент перестала выходить на связь. Родные пытались дозвониться до нее, но телефон был выключен. Позднее тело ребенка обнаружили в лесу.

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