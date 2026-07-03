Авокадо и яйца: врач раскрыла формулу идеального завтрака

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Правильно подобранные продукты с утра могут поддержать не только сытость, но и работу мозга.

Самый лучший завтрак что полезнее всего есть с утра диета

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Физиотерапевт назвала идеальным завтраком авокадо и яйца

Первый прием пищи должен обеспечивать организм белком, полезными жирами и веществами, необходимыми для поддержания мышц, обмена веществ и когнитивных функций. Такое мнение в беседе с ABC высказала физиотерапевт и персональный тренер Крис Диас.

«Идеальный завтрак — это ломтик качественного хлеба — ржаного, заквасочного или полбяного — с авокадо и яичницей-болтуньей. Яйца долгие годы считались вредными, но теперь признаны (полезными. — Прим. ред.) за свою высокую питательную ценность», — отметила Диас.

Специалист пояснила, что такое сочетание продуктов дает организму качественный белок и полезные жиры, включая омега-3 и омега-6 кислоты, благодаря чему чувство бодрости может сохраняться в течение всего дня.

Кроме того, тем, кто планирует тренировку до завтрака, Диас рекомендовала выпить черный кофе с небольшим количеством сливочного масла. По ее словам, это поможет обеспечить организм дополнительной энергией перед физической нагрузкой.

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