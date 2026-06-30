Красная, черная и белая: чем полезна и вредна смородина

|
Алена Куликова
Алена Куликова 32 0

Разные виды садовой ягоды отличаются составом и воздействием на организм.

Сколько ягод смородины можно есть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нутрициолог Кострова объяснила, кому можно и нельзя есть смородину

Летом смородина традиционно входит в число самых популярных сезонных ягод. Несмотря на схожую калорийность, черная, красная и белая смородина отличаются составом и воздействием на организм. Об этом рассказала нутрициолог Виктория Кострова в интервью aif.ru.

По словам специалиста, в 100 граммах ягод содержится около 40 килокалорий, поэтому смородина подходит людям, которые следят за рационом.

Черная смородина считается источником витамина С и антоцианов, однако максимальную пользу она сохраняет в свежем или замороженном виде. Красная смородина отличается более высокой кислотностью и содержит пектин, который способствует нормальной работе кишечника. Белая смородина имеет более мягкий вкус и обычно легче переносится организмом, хотя полностью гипоаллергенной не является.

Эксперт рекомендует употреблять ягоды после основного приема пищи. Взрослым достаточно около 100 граммов смородины в день, а детям дошкольного возраста — 40–50 граммов.

При этом свежую смородину следует исключить из рациона в период обострения гастрита, язвенной болезни, панкреатита, рефлюкса, синдрома избыточного бактериального роста и при склонности к диарее. Перед употреблением ягоды рекомендуется аккуратно промывать в прохладной воде и не оставлять их в ней надолго, чтобы сохранить их качество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему замороженные ягоды и фрукты полезнее свежих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного М...

Последние новости

20:00
Все изменит? Эти четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградного Меркурия
19:56
Подозреваемый во взрыве в Монако предположительно скрылся во Франции
19:51
Красная, черная и белая: чем полезна и вредна смородина
19:36
Днепропетровский воротила и личный враг Зеленского: кто такой Вадим Ермолаев
19:30
Меньше побочных эффектов: открыт белок, который защищает здоровые клетки от химиотерапии
19:26
Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы россиян

Сейчас читают

Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако
Оккультное убийство? В СК оценили версию о расправе над студентом в Омске
Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео