Продал старую вещь — заплати налог? Россиянам объяснили важный нюанс

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Даже личное имущество иногда приходится указывать в декларации, если сделка принесла доход.

Облагается ли налогом продажа личных вещей доход

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Продажа личных вещей обычно не облагается налогом на доходы физических лиц

Продажа личных вещей обычно не облагается налогом на доходы физических лиц, если имущество покупалось для себя и не перепродается ради постоянной прибыли. Об этом RT рассказала адвокат Надежда Борзенко.

По словам эксперта, налог не взимается с вещей, которые были в собственности больше трех лет. Это правило касается бытовой техники, мебели, электроники, одежды и другого имущества, приобретенного для личного использования.

Если вещь находилась у владельца меньше трех лет, налоговая обязанность может появиться при продаже дороже цены покупки. Однако даже в таком случае платить налог придется не всегда.

Борзенко пояснила, что при расчете можно учесть подтвержденные расходы на покупку вещи или применить имущественный вычет до 250 тысяч рублей за налоговый период. В результате налогооблагаемая сумма может обнулиться.

При этом, если обязанность задекларировать доход возникла, декларацию по форме 3-НДФЛ нужно подать даже при нулевом налоге. А регулярную продажу вещей с целью заработка могут расценить как предпринимательскую деятельность.

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