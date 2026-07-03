ВСУ вынужденно отступают с большими потерями

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 58 0

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

ВСУ несут большие потери при отступлении

Фото: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские войска отступают под натиском российских подразделений и несут большие потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания на одном из временных командных пунктов объединенной группировки войск.

«Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями. Вынужденно отступают с большими потерями», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с начала 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории Донбасса и Новороссии.

По словам Владимира Путина, наступательные действия продолжаются в Донецкой Народной Республике, а также в районах Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства подчеркнул, что ведется создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Последние новости

0:28
Путин: ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО
0:25
Путин провел совещание в пункте Объединенной группировки войск: главные заявления
0:20
Украинскую группировку под Константиновкой разделили на очаги сопротивления
0:06
Опубликованы кадры освобождения Константиновки в ДНР
0:05
«Их другому не научили»: Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
0:04
ВС России освободили 23 населенных пункта с момента взятия Северска в ДНР

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу
Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео