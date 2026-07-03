ВСУ вынужденно отступают с большими потерями

Украинские войска отступают под натиском российских подразделений и несут большие потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания на одном из временных командных пунктов объединенной группировки войск.

«Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями. Вынужденно отступают с большими потерями», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с начала 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории Донбасса и Новороссии.

По словам Владимира Путина, наступательные действия продолжаются в Донецкой Народной Республике, а также в районах Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства подчеркнул, что ведется создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

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