Опубликованы кадры освобождения Константиновки в ДНР

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Ранее о взятии города рассказал Дмитрий Песков.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео с освобождением населенного пункта опубликовало в своем канале в мессенджере МАКС Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как военные демонстрируют государственный флаг РФ на крыше одного из зданий. Ведомство показало работу армии РФ по уничтожению вражеских объектов — Вооруженные силы при помощи беспилотников и установок нейтрализовали машины ВСУ, а также районы, в которых укрывались боевики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что российские войска полностью освободили Константиновку. Сам российский лидер Владимир Путин назвал взятие населенного пункта «очень важным этапом» в продвижении в направлении славянско-краматорского укрепленного узла обороны ВСУ. Кроме того, он выразил благодарность бойцам за работу и героизм.

Ранее Путин рассказал о необходимости расширения зоны безопасности в ответ на удары киевского режима по российским объектам. Он пояснил, что создание зоны является основной частью работы по выполнению боевых задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Последние новости

0:28
Путин: ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО
0:25
Путин провел совещание в пункте Объединенной группировки войск: главные заявления
0:20
Украинскую группировку под Константиновкой разделили на очаги сопротивления
0:06
Опубликованы кадры освобождения Константиновки в ДНР
0:05
«Их другому не научили»: Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
0:04
ВС России освободили 23 населенных пункта с момента взятия Северска в ДНР

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу
Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео