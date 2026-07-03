Опубликованы кадры визита Путина в пункт управления объединенной группировки войск

Опубликованы кадры визита Путина в пункт управления группировки войск

Опубликованы кадры визита президента России Владимира Путина в один из пунктов управления объединенной группировки войск. Видео предоставила пресс-служба Кремля.

«Сегодня проведем очередную рабочую встречу, на которой рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне СВО», — сказал глава государства, открывая совещание.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Валерия Герасимова продолжалась более часа.

В ходе совещания участники оценивали результаты боевой работы. В частности, командиры штурмовых подразделений, действующих в Константиновке, доложили президенту о ситуации в городе. Также Владимиру Путину продемонстрировали видеокадры, снятые с беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ полностью освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту во время посещения пункта объединенной группировки войск доложил Валерий Герасимов.

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