ВС РФ с начала года освободили 133 населенных пункта

Также военные взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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С начала текущего года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
«С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии», — сказал он.
Российский лидер также отметил, что работа по освобождению территорий в Донецкой Народной Республике, а также в районах Запорожской и Херсонской областей продолжается.
Отдельно подчеркивается, что идет формирование так называемой «полосы безопасности» в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.
Президент также указал, что украинские подразделения, несмотря на попытки удержать позиции, отступают под давлением российских сил и несут потери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы России смогли полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и продвинуться на территории Донецкой Народной Республики.
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