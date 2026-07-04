ВС России освободили 23 населенных пункта с момента взятия Северска в ДНР

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Четыре из них взяты под контроль в июне.

С момента взятия Северска освобождены 23 населенных пункта

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бойцы Южной группировки войск освободили 23 населенных пункта с момента освобождения Северска в ДНР. Об этом сообщил командующий группировкой Сергей Медведев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день соединение третьей армии продолжает ведение наступательных действий. Освободили 23 населенных пункта, и в том числе из них взяли четыре в июне месяце», — сказал он.

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча длилась более часа. В ходе совещания участники оценивали результаты боевой работы. В частности, командиры штурмовых подразделений, действующих в Константиновке, доложили президенту о ситуации в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы РФ в июне нанесли удары по 34 предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, 10 аэродромам и 5 объектам топливно-энергетической инфраструктуры. В их числе — предприятия ВПК, участвующие в производстве крылатых ракет «Фламинго», а также беспилотников большой и средней дальности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
Почему гороскопы кажутся пугающе точными? Что такое эффект Форера

Последние новости

0:28
Путин: ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО
0:25
Путин провел совещание в пункте Объединенной группировки войск: главные заявления
0:20
Украинскую группировку под Константиновкой разделили на очаги сопротивления
0:06
Опубликованы кадры освобождения Константиновки в ДНР
0:05
«Их другому не научили»: Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
0:04
ВС России освободили 23 населенных пункта с момента взятия Северска в ДНР

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу
Драгоценности, пиратская шляпа и близкие друзья: Павел Деревянко с размахом отметил юбилей
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео