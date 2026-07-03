Шестнадцатилетнюю автоподставщицу из Москвы отправили под домашний арест

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Ее сообщников-вымогателей, напавших на полицейского, заключили под стражу.

Посадят ли 16-летнюю автоподставщицу из Москвы

Фото: MAX/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Суд отправил 16-летнюю вымогательницу и соучастницу автоподставщиков из Москвы под домашний арест. Девушке предъявили обвинение по статье о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Свою вину она отрицает, сообщили в прокуратуре столицы в MAX.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании несовершеннолетней. Фигурантка действовала вместе с двумя соучастниками, которых заключили под стражу за нападение на полицейского. Сообщалось, что 28 июня на улице Маросейка они инсценировали ДТП с участием девушки-подростка и стали шантажировать водителя автомобиля, требуя десять тысяч рублей и угрожая в противном случае вызвать сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС).

Несовершеннолетняя сбежала с места происшествия, а ее сообщники напали на прибывшего сотрудника ДПС и были оперативно задержаны. Девушку также поймали и доставили в подразделение Следственного комитета для проведения следственных действий, а затем передали суду. Расследование продолжается и поставлено на контроль Басманной межрайонной прокуратуры.

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