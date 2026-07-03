Минно-взрывные травмы выявили у пострадавших в результате атаки на Токмак

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 76 0

Пять человек погибли, еще 18 ранены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Пострадавшие в результате удара по рынку в Токмаке получили минно-взрывные травмы. Об этом 5-tv.ru сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков.

«Диагнозы — это минно-взрывные травмы различных областей, начиная от нижних конечностей. Понятно это и повреждение брюшной полости и грудной полости, четыре человека — это тяжелая черепно-мозговая травма», — заявил министр.

По словам Ванькова, в результате атаки погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Четырнадцать пострадавших были эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, еще четверых с более тяжелыми повреждениями доставили в областную больницу Мелитополя.

Министр отметил, что в эвакуации участвуют три бригады скорой помощи Токмака и пять бригад из Мелитополя. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. При необходимости к работе подключат дополнительные силы, а дальнейшие решения об эвакуации будут принимать после оценки состояния пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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