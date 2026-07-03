«Они живы и далеко»: в деле семьи Усольцевых появилась финальная версия

В деле об исчезновении семьи Усольцевых появилась финальная версия

За девять месяцев поисков семьи Усольцевых в районе поселка Кутурчин так и не нашли ни вещей, ни останков, ни других следов. Сергей, Ирина и их дочь исчезли без следа. Местные жители все чаще сомневаются: были ли они вообще в тех местах после определенного момента.

Корреспонденты aif.ru отправились в Кутурчинское Белогорье, чтобы пройти предполагаемым маршрутом семьи и проверить основные версии. За время расследования обсуждались самые разные варианты: несчастный случай, нападение зверей, криминал, побег и даже семейное убийство. Однако ни одна из версий до сих пор не получила окончательного подтверждения.

Могли ли Усольцевы не дойти до тайги

Одна из необычных версий строилась на том, что Ирина Усольцева перестала выходить в сеть еще до официального исчезновения семьи. Последний раз она отправляла своему SMM-менеджеру видео о предстоящей поездке на Минскую петлю, к домикам-куполам, бане и «местам силы».

Однако журналисты на месте выяснили: связь в районе Кутурчина работает крайне нестабильно. У оператора, которым пользовалась Ирина, сигнал пропадал еще примерно за 20 километров до поселка. Поэтому отсутствие активности в соцсетях не доказывает, что женщина не добралась до маршрута.

Тайга, дождь и опасная тропа

По словам очевидцев, перед исчезновением Усольцевы интересовались дорогой к скале Мальвинка и Камню Желаний. Начало маршрута оказалось сравнительно простым: первые километры идут по широкой грунтовой дороге.

Но дальше путь становится сложнее. У скалы Мальвинка журналисты сами сбились с направления, хотя шли по меткам. В дождь ориентироваться стало еще труднее, а часть отметок могла уводить на круговой маршрут в сторону более дальних гор.

При этом местность осложняет курумник — россыпи острых камней. Для семьи с маленьким ребенком такой путь был бы крайне рискованным. Поэтому авторы материала считают вероятным, что Усольцевы могли дойти максимум до Камня Желаний, где заблудиться почти невозможно.

Версия с медведями и браконьерами

Медведи в Кутурчинском Белогорье действительно есть, и местные жители регулярно видят их следы. Однако случаев нападения на людей, по словам собеседников издания, там не припоминают. Кроме того, после нападения зверя обычно остаются следы — одежда, вещи или фрагменты тел. Ничего подобного найдено не было.

Версию о браконьерах местные также считают слабой. По их словам, нелегальные охотники в этих местах обычно не используют огнестрельное оружие, чтобы не привлекать внимание. Чаще речь идет о петлях и бесшумной добыче зверя.

Тайная тропа и возможная вторая машина

Одной из важных деталей стала тропинка, которая ответвляется от маршрута на Мальвинку примерно через километр от поселка. Она уходит через лес и луг, а затем выводит к трассе «Ивановка — Мина».

Для приезжих этот путь может быть незаметен, но местные о нем знают. По слухам, Сергей Усольцев раньше бывал в Кутурчине и мог узнать о таком маршруте. Теоретически семья могла пройти по этой дороге к заранее оставленной машине или к человеку, который их ждал.

Частный дом, вертолет и знакомый бизнесмен

Отдельное внимание привлек частный дом-юрта, за забором которого, по словам местных, в последний раз видели Усольцевых. Участок связывают с красноярским бизнесменом Александром Б., который, как утверждают собеседники издания, был знаком с Сергеем Усольцевым через деловые связи.

По словам жителей, в день исчезновения Александр Б. находился в Кутурчине. Когда вечером начался сильный дождь, местные сообщили ему, что семья с ребенком ушла от машины несколько часов назад и не вернулась. В ответ он якобы предположил, что люди просто пережидают непогоду где-то под деревьями.

Также обсуждается версия, что у Александра Б. мог быть вертолет. Журналисты отмечают, что район относится к полетной зоне, где частные маршруты не всегда требуют уведомления диспетчеров. Сам бизнесмен отказался обсуждать исчезновение Усольцевых, заявив, что вокруг этой темы слишком много лишней суеты.

Почему заговорили о побеге

В пользу версии о добровольном исчезновении авторы материала приводят несколько деталей. Машина Усольцевых была оставлена с заблокированным рулем, что может говорить о том, что семья не собиралась отходить всего на пару минут. При этом в салоне остались вещи, включая сумку Ирины.

Главный вопрос этой версии — мотив. Официально семья не выглядела очень состоятельной: упоминались долги, недостроенный дом и финансовые сложности. Но журналисты допускают, что реальное положение могло быть сложнее, а у Сергея Усольцева могли оставаться скрытые активы или деловые связи.

Также в материале напоминают о прошлом Усольцева, связанном с международными предпринимательскими проектами, грантами и разработками, включая нанопокрытие с участием иностранного капитала.

Авторы aif.ru считают, что если семья действительно исчезла не из-за несчастного случая, то правоохранителям стоит внимательнее проверить людей и обстоятельства, о которых рассказали жители Кутурчина. Пока же вопрос о том, где находятся Сергей, Ирина и Арина Усольцевы, остается открытым.

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