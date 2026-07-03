Найденная мертвой девочка в Ленобласти попала на запись видеокамеры перед уходом в лес

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 93 0

Школьница шла в желтом дождевике и несла с собой черную сумку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказались видео, на котором запечатлена пропавшая в Ленобласти девочка. Позже ее нашли мертвой.

На кадрах ребенок идет в желтом дождевике в лес за грибами и несет с собой большую черную сумку.

Позже стало известно, что тело девочки нашли в Тосненском районе Ленобласти, недалеко от садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества Захожье.

Ребенка искали всю ночь волонтеры и поисковые группы. По предварительным данным, школьница вышла из дома на прогулку и в какой-то момент перестала выходить на связь. Родные пытались дозвониться до нее, но телефон был выключен.

К поискам подключились волонтеры, в том числе поисковый отряд «Лиза Алерт» и участники группы «Северо-запад». Они координировали работу на въезде в садоводство и обследовали территорию вместе с родными девочки.

Как сообщал 5-tv.ru, мать ребенка ранее рассказывала, что дочь ушла из дома накануне. Последний раз с ней получилось связаться ближе к вечеру. По словам женщины, отец позвонил девочке около 17 часов, и та сообщила, что нашла полянку с лисичками, собрала грибы и возвращается домой.

Семья смогла частично восстановить маршрут ребенка по камерам наблюдения. Мать поясняла, что на записях было видно, как девочка вышла из зоны, в которой собирала грибы, и направилась к дороге между садоводствами. После этого связь с ней пропала.

К тому же женщина говорила, что сама поехала в лес и участвовала в поисках вместе с волонтерами. В тот момент она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии и подчеркивала, что главное для нее — найти ребенка.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Позднее в лесу обнаружили тело школьницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальная информация о причине смерти на данный момент не приводилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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