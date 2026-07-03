Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Одной из пострадавших пришлось ампутировать ноги.

Кого задержали по делу о взрыве в Монако

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

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BFMTV: двое мужчин задержаны по делу о Монако

Двое мужчин задержаны по факту взрыва в Монако. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

До этого Интерпол выдал международный запрос на арест гражданки Украины Анастасии Березовской. Она подозревается в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Следствие показало, что Березовская действовала не одна.

«Относительная сложность взрывного устройства и способ его применения, по всей видимости, указывают на то, что человек, установивший взрывное устройство, действовал не в одиночку», — уточнил заместитель генерального прокурора княжества на пресс-конференции.

Взрыв в Монако прогремел вечером 29 июня в подъезде жилого дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадал Вадим Ермолаев, 13-летний ребенок, а также спутница предпринимателя. Женщине пришлось ампутировать обе ноги.

Полиция установила, что Березовская как минимум несколько дней следила за Ермолаевым. По одной из версий, подозреваемая работает на спецслужбы Украины. Расследование продолжается. Правоохранители ищут всех причастных к взрыву.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Монако задержали подозреваемого по делу о покушении на Вадима Ермолаева. Мужчину поместили под стражу до выяснения всех деталей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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