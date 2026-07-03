Минобороны проведет модернизацию и наращивание стратегических ядерных сил ВМФ России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Изменения затронут и неядерные силы.

Модернизация ВМФ России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Минобороны проведет модернизацию сил Военно-морского флота России

Министерство обороны России проведет модернизацию сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом стало известно по результатам заседания Морской коллегии, который провел ее председатель, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов», — отметили в ведомстве.

Изменения запланированы в рамках проекта по основам государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2050 года. В этом проекте также определены угрозы и вызовы России в мировом океане и сформированы задачи по нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил повысить привлекательность российского флага для торговых судов. Он подчеркнул, что наша страна намерена развивать мощности морских портов и Трансарктический транспортный коридор как глобальную артерию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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