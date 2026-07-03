Теракт ВСУ в Токмаке Запорожской области: что известно к этому часу

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по рынку в городе Токмак Запорожской области. Погибли пять местных жителей, еще 18 человек получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Количество жертв и раненых продолжает устанавливаться. По данным источника 5-tv.ru, 13 пострадавших были доставлены в Токмакскую ЦРБ им. Александра Сеикаева.

Помощь раненым и семьям жертв



Для раненых развернули дополнительные операционные. Властями создан оперативный штаб, пострадавшим оказывают психологическую и медицинскую помощь. Правительство получило задачу своевременно выплатить компенсации семьям жертв.

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам. Прошу всех сохранять спокойствие», — отмечал губернатор области Евгений Балицкий.

Уголовное дело

По факту удара главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «теракт». В СК подчеркнули, что ВСУ совершили очередное бесчеловечное преступление, которое вновь подтвердило жестокость и беспощадность украинских властей в отношении гражданского населения. Сотрудники СК, криминалисты и экстренные службы находятся на месте атаки, будет оперативно назначен и проведен ряд необходимых судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

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