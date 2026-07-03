Суд вынес приговор обвиняемому в мошенничестве художнику Сергею Галантеру

Тверской суд Москвы признал виновным художника Сергея Галантера в деле о мошенничестве и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил ему штраф в один миллион рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее, 2 июля, в ходе прений сторон прокурор запросил для Галантера шесть лет колонии общего режима. Кроме того, обвинение попросило суд назначить художнику штраф в размере 500 тысяч рублей.

По данным следствия, Сергей Галантер предлагал подписчикам вкладывать деньги в свои проекты. Потерпевшими по его делу были признаны почти 200 человек. Установлено, что они переводили художнику от 500 тысяч рублей до 500 тысяч долларов (более 38 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Эксперта по инвестициям, как сам себя назвал Галантер, арестовали три года назад, в 2023-м. Тогда ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину художник до последнего отрицал. Еще до вынесения приговора в разговоре 5-tv.ru он заявил, что свою деятельность противозаконной не считает.

Ранее суд признал законным приговор актеру Артуру Смольянинову*. Его признали виновным по делу о распространении фейков об армии России и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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* — внесен в реестр иностранных агентов РФ, а также в перечень террористов и экстремистов.