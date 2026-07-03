Приготовившей кальян на куличе девушке пересмотрели приговор

Суд пересмотрел приговор Ксении Белоусовой, осужденной по делу об оскорблении чувств верующих после публикации видео с пасхальным куличом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Решением суда наказание в виде лишения свободы заменили на 200 часов обязательных работ. После оглашения нового решения девушку освободили из-под стражи.

Поводом для уголовного дела стало видео, опубликованное 13 апреля. На записи Белоусова использовала пасхальный кулич для изготовления кальяна и разместила ролик в социальных сетях. Запись быстро распространилась в интернете и СМИ. Позже девушка удалила публикацию, принесла извинения, признала вину и заявила о раскаянии.

Ранее 5-tv писал, что суд назначил Белоусовой наказание в виде трех лет и 25 дней колонии общего режима. Во время рассмотрения дела защита представила документы, подтверждающие, что девушка крещена и занималась помощью детям-сиротам. Также известно, что ранее она получила условный срок по делу о хранении наркотических веществ.

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