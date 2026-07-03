В Токмаке на месте удара ВСУ продолжают работать оперативные службы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 95 0

В результате атаки погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

Атака ВСУ на городской рынок в Токмаке

Фото: MAX/Балицкий Евгений

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оперативные службы продолжают работу на месте удара Вооруженных сил Украины по рынку в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, специалисты обследуют прилегающую территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов, а также обходят жилые дома, чтобы оценить причиненный ущерб и оказать адресную помощь местным жителям.

«В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим», — написал Балицкий.

Глава региона также сообщил, что раненые получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверых пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, уже перевезли в областную больницу Мелитополя, где им оказывают специализированную медицинскую помощь.

«Четверо наиболее тяжелых пострадавших уже доставлены в областную больницу Мелитополя для узкоспециализированной помощи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, при необходимости привлечем дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф», — отметил губернатор.

По данным источника 5-tv.ru, в результате удара погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Четырнадцать пострадавших доставили в Токмакскую центральную районную больницу имени Александра Сеикаева. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во втором квартале 2026 года от действий ВСУ погибли 422 мирных жителя России. Всего за время СВО с февраля 2022 года по 30 июня 2026-го погибли 8 434 мирных жителя и 30 913 человек пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Почему вы до сих пор не встретили любовь: гороскоп по вашему месяцу рожде...

Последние новости

16:43
Ушел из жизни Виктор Иванович Шариков
16:34
Венесуэльская королева красоты погибла под завалами вместе с молодым человеком
16:27
Десять погибших: 11-летний мальчик насмерть сбил группу монахов на угнанном авто
16:26
Ребенок и двое мужчин пропали во время сплава по реке Иркут
16:23
Не только грипп: в Роспотребнадзоре предупредили туристов с Бали о риске лихорадки Денге
16:11
«Бесчеловечное нападение»: Лантратова об ударе ВСУ по Токмаку

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Продавал самолеты на Украину: раскрыты подробности задержания Александра Нерадько
Зубы под угрозой: недостаток одного витамина связали с кариесом
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео