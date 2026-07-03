Ночной перекус без вреда: главврач поликлиники назвала подходящие продукты

Главврач поликлиники номер 220 Косенкова: для ночного перекуса подойдет творог

Вечером и ночью можно выбирать легкие продукты, которые помогут утолить голод и не перегрузят организм. Об этом РИА Новости рассказала врач Анна Косенкова.

По словам специалиста, для позднего перекуса подойдут нежирный творог, кефир, теплое молоко, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи.

Орехи содержат магний и мелатонин, однако увлекаться ими не стоит: оптимальная порция — до 30 граммов. Творог и кефир богаты казеином — медленным белком, который постепенно снабжает организм аминокислотами в течение ночи. Яичный белок быстро усваивается и помогает сохранить чувство сытости.

Также врач допустила легкий овощной вариант — салат из огурцов, сельдерея и зелени. При этом Косенкова посоветовала избегать поздно вечером жирной, жареной и острой пищи, а также сладостей.

В сильную жару люди обычно ищут спасение в холодных напитках, мороженом и легких охлажденных блюдах. Но специалисты отмечают, что теплая еда и горячее питье не всегда уступают им в пользе. В отдельных ситуациях такие продукты могут даже помочь организму лучше адаптироваться к высокой температуре.

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