Боевики Вооруженных сил Украины, сдававшиеся в плен российским военнослужащим в Константиновке, подверглись атакам со стороны своих же подразделений. Об этом 5-tv.ru рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Тяга».

По его словам, подразделение продолжает вытеснять противника с занимаемых рубежей, создавая условия для дальнейшего наступления и полного освобождения населенного пункта.

Штурмовые группы продвигаются вперед, зачищая кварталы и укрепленные опорные пункты, в то время как минометные расчеты и другие огневые средства прикрывают наступление, подавляя позиции противника. Подразделения обеспечения доставляют боеприпасы и продовольствие, а работу штурмовиков сопровождают операторы беспилотников.

Командир отметил, что одной из сложностей в ходе боевых действий стали украинские тяжелые дроны Р-18, известные под названием «Баба-Яга». По его словам, российские военнослужащие научились эффективно противодействовать этим беспилотникам, в том числе используя FPV-дроны для воздушного тарана.

Он также сообщил, что во время допросов сдавшихся в плен украинских боевиков многие признавались в усталости от боевых действий. По словам командира, после нарушения логистики противник столкнулся с нехваткой воды, продовольствия и боеприпасов, из-за чего некоторые боевики были готовы сложить оружие.

«Но те, кто сдавался в плен, они на месте допрашивали, то есть они говорили: да, мы уже устали воевать. Мы уже устали воевать, мы не хотим воевать. <…> Были случаи, когда все, да, сдался противник. Даем команду им, все, с поднятыми руками выдвинуться. <…> Свои же, видя то, что идут с поднятыми руками, начинали по ним применять оружие, FPV-дронами их атаковать», — сказал военный.

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