Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников ВСУ на Москву

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Сколько беспилотников ВСУ сбили в первой половине дня

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны за первую половину дня отразили серию атак беспилотных летательных аппаратов, направленных на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сбиты еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник во время последней попытки атаки.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Власти напоминают, что трогать фрагменты сбиты беспилотников нельзя. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в полицию или МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников на подлете к Москве.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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