Собянин рассказал об участии москвичей в Большой арктической экспедиции

Собянин: Московские школьники приняли участие в проекте «Чистая Арктика»

Московские школьники и студенты колледжей побывали на мысе Челюскин — самой северной точке Евразии. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В экспедицию отправились 14 юных москвичей. Их разделили на два отряда — «Исследователи Арктики» и «Хранители истории». Поход возглавил известный путешественник Матвей Шпаро.

«Юные исследователи по заданию 11 научных институтов наблюдали за флорой и фауной, отбирали пробы воды и почвы, сохраняли образцы растений. Также им удалось зафиксировать солнечное затмение», — написал Мэр Москвы.

Второй отряд занялся исторической частью экспедиции. Участники присоединились к проекту «Чистая Арктика» и вместе со специалистами запустили научный метеозонд. Он предназначен для сбора данных об атмосфере.

Не обошлось и без работы с историческим наследием. Школьники восстановили одну стелу мемориала, посвященного советским полярникам, а две другие воссоздали практически с нуля.

Большую арктическую экспедицию столичный Департамент образования и науки проводит с 2018 года. По словам Собянина, в этом году в отборочных этапах проекта приняли участие более 10 тысяч московских школьников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о старте в Мурманске седьмой экспедиции «Ледокол знаний». В этом году за возможность отправиться в арктическое путешествие боролись 73 тысячи подростков.

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