Зендая и Том Холланд устроили тайную свадьбу: раскрыты детали торжества

Зендая и Том Холланд устроили тайную свадьбу в Британии

Голливудские актеры Том Холланд и Зендая устроили масштабное свадебное торжество в Великобритании после того, как тайно заключили брак. Праздник прошел в графстве Суррей и собрал около 250 гостей, среди которых были известные актеры и представители индустрии. Об этом сообщило Daily Mail.

По информации источников, трехдневное мероприятие обошлось примерно в 500 тысяч фунтов стерлингов (около 55 миллионов рублей). Пара старалась сохранить детали торжества в тайне: гостям и персоналу запретили пользоваться телефонами, чтобы избежать утечек в сеть.

Официальных комментариев от Холланда и Зендаи по поводу свадьбы не поступало.

Где прошла свадьба Тома Холланда и Зендаи

Как сообщает Daily Mail, торжество состоялось в пятизвездочном отеле в графстве Суррей, неподалеку от семейного дома Холланда в Кингстон-апон-Темсе.

Историческое поместье занимает территорию около 370 акров. Когда-то оно принадлежало лорду Бивербруку, который принимал здесь известных политиков и общественных деятелей, включая Уинстона Черчилля.

Гостям предложили насыщенную программу: ужины, отдых у бассейна, игру в крокет и японскую кухню в ресторане на территории отеля. По данным источников, часть гостей прибыла на праздник на вертолетах.

Особое внимание уделили атмосфере вечера. Сообщается, что в честь персонажа Человека-паука, которого исполняет Холланд, на территории зажгли красно-синие огни.

Кто из звезд приехал поздравить актеров

Среди гостей оказались представители голливудской элиты. На торжестве, по данным СМИ, присутствовали актер Тимоти Шаламе и блогер Кайли Дженнер, а также коллега Холланда по фильмам Marvel Роберт Дауни-младший.

Всего на свадьбе было около 250 человек. При этом организаторы старались максимально ограничить распространение информации о мероприятии.

Источники утверждают, что главными моментами праздника стали речи молодоженов. По словам очевидцев, выступления Холланда и Зендаи были одновременно эмоциональными и юмористическими.

«В зале не осталось ни одних сухих глаз», — рассказал источник.

Почему пара долго скрывала свадьбу

Том Холланд и Зендая известны тем, что стараются не выносить личную жизнь на публику.

О своих отношениях актеры открыто заговорили далеко не сразу. Они познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой», где сыграли главные роли.

Позже пара несколько лет избегала совместных появлений на красных дорожках. Холланд объяснял, что не хотел превращать личные отношения в часть публичного шоу.

«Это не мой момент, это ее момент, и если мы идем вместе, то это про нас», — говорил актер о совместных выходах с Зендаей.

О свадьбе стало известно после заявления стилиста Зендаи Лоу Роуча. В феврале 2026 года он рассказал, что пара уже поженилась. Однако сами актеры тогда не стали подтверждать или опровергать информацию.

Что известно об отношениях Холланда и Зендаи

Актеры начали встречаться после знакомства на съемочной площадке. За несколько лет их отношения стали одними из самых обсуждаемых в Голливуде.

В интервью Esquire Холланд рассказал, что считает Зендаю своим близким человеком и поддержкой в сложной профессии.

«Я нашел свою вторую половинку», — говорил актер.

По его словам, особенно важно, что они оба понимают особенности жизни в индустрии развлечений и могут поддерживать друг друга в ситуациях, которые сложно объяснить людям со стороны.

Зендая также рассказывала о доверии и ощущении безопасности в этих отношениях.

Помимо личной жизни, Холланд и Зендая остаются востребованными актерами. Сейчас они работают над новыми крупными проектами, включая недавно вышедший фильм Кристофера Нолана «Одиссея».

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