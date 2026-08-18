Россия и Мьянма готовят железнодорожный маршрут через Китай

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У Москвы и Нейпьидо есть также новые проекты в энергетике и космической сфере.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Оверчук: Россия и Мьянма могут связаться железной дорогой через Китай

Железнодорожное сообщение между Россией и Мьянмой может появиться в перспективе через Казахстан и Китай. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, возможность перевозок обсуждается в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Параллельно стороны рассматривают морские перевозки.

Транспортом планы не ограничиваются. Россия и Мьянма обсуждают крупные проекты в энергетике. Среди них — строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Мьянмы и поставки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Предполагается, что после доставки СПГ его смогут регазифицировать и направлять потребителям по уже существующей газотранспортной инфраструктуре. Еще один проект находится на достаточно продвинутой стадии — речь идет о строительстве металлургического предприятия по производству чугуна.

Отдельное направление — высокие технологии. Москва и Нейпьидо обсуждают совместные проекты в космической сфере, включая дистанционное зондирование Земли, развитие системы ГЛОНАСС, создание станций наблюдения за космическим пространством и взаимодействие в области пилотируемой космонавтики.

«Есть большое количество очень конкретных, содержательных проектов», — заявил Оверчук.

По словам вице-премьера, стороны также обсуждают вопросы туризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве запустили подготовку специалистов для железнодорожной отрасли. Освоить новую профессию или повысить квалификацию горожане могут всего за три месяца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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