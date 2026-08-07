«Оплачен алиментами»: Диброва высказалась о хейте из-за романа с Товстиком

Диброва заверила, что ее роман с Товстиком лишь крепнет от хейта

Модель Полина Диброва заявила, что их отношения с миллионером Романом Товстиком стали только крепче на фоне критики. Кроме того, она намекнула, что негативная кампания против нее финансируется бывшей супругой бизнесмена Еленой Товстик. Об этом Диброва написала в социальных сетях.

По словам Полины, в течение последнего года ей приходится сталкиваться с большим количеством недостоверной информации о себе и публичных нападок.

«Настоящая любовь только крепнет благодаря внешним нападкам. Я живу последний год в информационном мусоре и бреде, который распространяет уязвленная собственным самолюбием женщина», — написала она.

Диброва также заявила, что замечает организованный хейт в свой адрес.

«Оплаченный алиментами хейт в мою сторону я тоже замечаю», — отметила она.

Полина подчеркнула, что, по ее мнению, настоящие чувства способны выдержать внешнее давление. Она также призвала не втягивать детей в конфликты между взрослыми и заявила, что уважение к бывшему партнеру особенно важно, если у пары есть общие дети.

«Ложь может быть намного громче правды, если кому-то это выгодно», — заключила Диброва.

Роман и Елена официально развелись в 2026 году.

Как писал 5-tv.ru, ранее Елена Товстик рассказала о борьбе за возможность жить со всеми шестью детьми после развода с Романом Товстиком. Бывшая жена бизнесмена заявила, что не намерена отказываться от своего права участвовать в воспитании детей. По ее словам, пережитый конфликт стал для нее стимулом работать над собой и двигаться дальше.

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