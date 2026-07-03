Костин рассказал Путину о состоянии российской экономики

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Несмотря на трудности, в стране продолжают реализовывать масштабные проекты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Банкир Костин: экономика России остается устойчивой

Экономика в России остается устойчивой. Об этом заявил банкир, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В целом смотрим позитивно, работаем и с малым, и средним бизнесом. И видим, что экономика, несмотря на низкие темпы роста, она устойчивая у нас. И, в общем-то, динамика есть», — заявил финансист.

Он также отметил, что в стране, несмотря на трудности, продолжают реализовываться крупные проекты. Например, завершается строительство Черногорского предприятия полиметаллов в Норильске.

А успешная борьба с инфляцией и снижение ключевой ставки позволит не только продолжать развитие этих проектов, но и ускорить, а также облегчить их реализацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономика России адаптировалась к внешним вызовам приблизительно на 80%. Такую оценку дал вице-премьер РФ Александр Новак. Наша страна успешно добивается технологического суверенитета и технологического лидерства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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