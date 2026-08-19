Ушли молодыми: Хайден Панеттьери, Лиам Пейн и другие звезды

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

Трагический список артистов, покинувших этот мир в расцвете лет, пополняется с пугающей регулярностью.

Какие звезды ушли из жизни молодыми — список

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

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Американскую актрису, звезду «Нэшвилла» Хайден Панеттьери нашли мертвой

Новость о гибели 36-летней американской актрисы Хайден Панеттьери, найденной мертвой 16 августа на юге США, вновь заставляет вспомнить других звезд, ушедших из жизни молодыми в последние годы. Об этом пишет 360.ru.

Хайден, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», начала сниматься в раннем детстве. Ее карьера началась в рекламе, а в 11 лет она уже играла в мыльной опере. Однако слава и многолетние изнурительные съемки имели свою цену. Актриса пережила тяжелые потери и травмы — в 2014 году от неизвестной болезни скончался ее младший брат, а в 2019 году суд лишил ее опеки над дочерью.

Молодые звезды, ушедшие рано

Одной из самых громких смертей года стала гибель Мишель Трахтенберг. Тело 39-летней звезды «Сплетницы» и «Баффи — истребительницы вампиров» нашли 26 февраля в ее квартире на Манхэттене. Вскрытие показало, что причиной смерти стали осложнения после недавней пересадки печени, вызванные сахарным диабетом.

16 октября 2024 года в Буэнос-Айресе трагически оборвалась жизнь 31-летнего экс-участника One Direction Лиама Пейна. Он выпал с балкона третьего этажа отеля. В крови певца нашли алкоголь и наркотики.

В феврале 2022 года в Лос-Анджелесе не стало российской актрисы Евгении Брик — звезде «Стиляг» и «Оттепели» было всего 40 лет. Она долго боролась с онкологическим заболеванием.

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по сериалу «Клюквенный щербет», умерла 15 июня 2026 года, на следующий день после своего 35-летия. Официальной причиной названо отравление алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 92-м году жизни скончалась легендарная бразильская актриса Глория Менезес, считавшаяся одной из ключевых фигур национального телевидения. Как сообщила семья артистки, она ушла из жизни 18 августа во сне по естественным причинам.

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Ушли молодыми: Хайден Панеттьери, Лиам Пейн и другие звезды

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