Ушли молодыми: Хайден Панеттьери, Лиам Пейн и другие звезды

Американскую актрису, звезду «Нэшвилла» Хайден Панеттьери нашли мертвой

Новость о гибели 36-летней американской актрисы Хайден Панеттьери, найденной мертвой 16 августа на юге США, вновь заставляет вспомнить других звезд, ушедших из жизни молодыми в последние годы. Об этом пишет 360.ru.

Хайден, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», начала сниматься в раннем детстве. Ее карьера началась в рекламе, а в 11 лет она уже играла в мыльной опере. Однако слава и многолетние изнурительные съемки имели свою цену. Актриса пережила тяжелые потери и травмы — в 2014 году от неизвестной болезни скончался ее младший брат, а в 2019 году суд лишил ее опеки над дочерью.

Молодые звезды, ушедшие рано

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