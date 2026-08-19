«Я ее обливала кипятком»: Боня рассказала, как мстила Собчак за дочь

Виктория Боня призналась, что во сне жестоко расправилась с Ксенией Собчак

Блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками неожиданной историей о том, как «избила» телеведущую Ксению Собчак. Об этом она рассказала в соцсети.

Странный сон привиделся блогеру во время отдыха на озере Комо в Италии, откуда она собирается возвращаться домой в Монако.

«В этот раз я ее била, я ее колола открывашкой, я ее кипятком обливала. И я поняла, почему, потому что во сне фигурировала моя дочь», — призналась Боня.

Она объяснила, что спокойно относится к выпадам в свой адрес, но если речь заходит о ребенке, реакция становится совершенно иной.

«За себя — окей, я готова просто наблюдать, но если дочь, конечно же, я как мать разорву даже льва в поле. Это нормально», — заявила телеведущая.

При этом Виктория подчеркнула, что давний конфликт с Собчак в реальной жизни остался в прошлом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Виктория Боня рассматривает возможность стать матерью во второй раз в возрасте 46 лет, поскольку ее дочь Анджелина Летиция от предпринимателя Алекса Смерфита уже достигла 14-летнего возраста и стремится к самостоятельности. Однако сама Энджи выступила резко против такого решения матери. Певец Илья Гуров, комментируя сложившуюся ситуацию на премьере фильма «Жертва обстоятельств», назвал позицию дочери Виктории проявлением подросткового эгоизма.

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