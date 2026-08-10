На вырост не нужно: как правильно выбрать школьную обувь для ребенка

Роспотребнадзор: детскую обувь нужно примерять на обе ноги в стоячем положении

Школьная обувь на сменку должна выдерживать активный день ребенка. Поэтому при покупке важны не только внешний вид и требования школы, но прежде всего посадка, материал, подошва и удобство. В материале 5-tv.ru разобрались, как выбрать идеальную пару обуви.

Какой размер школьной обуви выбрать ребенку?

Главное правило — обувь на сменку не должна быть ни тесной, ни купленной с большим запасом «на вырост».

Роспотребнадзор рекомендует примерять детскую обувь на обе ноги, причем ребенок должен стоять. Между самым длинным пальцем и носочной частью обычно оставляют около 1–1,5 сантиметра свободного пространства.

Проверять стоит не только длину, но и ширину. Пальцы должны свободно располагаться в носочной части, а пятка — удерживаться без заметного скольжения.

Детские педиатрические службы также рекомендуют измерять обе стопы по длине и ширине, поскольку соответствие размера на коробке еще не гарантирует правильную посадку конкретной модели.

Примерять пару на сменку лучше с теми носками, в которых школьник будет ее носить. После застегивания попросите ребенка несколько минут походить.

Если школьная обувь уже в магазине давит, натирает или мешает нормально идти, рассчитывать только на то, что она быстро «разносится», не стоит.

Какая подошва подойдет для школы?

Роспотребнадзор рекомендует для детской обуви полужесткую, но гибкую и нескользкую подошву.

Слишком жесткая конструкция ограничивает движение стопы. В рекомендациях детских медицинских служб также подчеркивается, что повседневная обувь должна позволять ноге двигаться естественно, а не превращаться в жесткий фиксирующий «корсет» без медицинской необходимости.

Для сменной обуви особенно важны небольшой вес и устойчивость на гладком полу. Ребенок проводит в школе много времени на ногах, поэтому массивные уличные ботинки лучше не использовать как постоянную пару внутри здания.

Из какого материала лучше выбрать обувь на сменку?

Роспотребнадзор советует обращать внимание на натуральные материалы, включая кожу и текстиль: они способны адаптироваться к форме стопы.

Безопасность материалов детской обуви регулируется регламентом, который устанавливает требования к ее биологическим, химическим и физико-механическим характеристикам.

Для осенней обуви важно учитывать и защиту от влаги. На дорогу до школы практичнее выбирать пару, которую производитель относит к демисезонной и разрешает использовать при соответствующей погоде.

В помещении в утепленных ботинках ребенку может быть слишком жарко, поэтому сменная обувь должна быть легче.

Перед покупкой стоит проверить внутренние швы, края, подкладку и стельку. Ничего не должно царапать или давить.

На маркировке детской обуви должны присутствовать основные сведения о товаре — в том числе о производителе, размере и используемых материалах.

Нужны ли ребенку супинатор и «ортопедическая» обувь в школе?

Для обычной школьной обуви важнее правильная посадка, чем обещание «ортопедического эффекта».

Специально покупать лечебные стельки или корректирующую обувь здоровому ребенку без назначения врача не следует.

Детские ортопедические службы отмечают, что специальные ботинки, стельки и другие подобные приспособления не формируют свод стопы при обычном гибком плоскостопии.

Если ребенок испытывает боль, быстро устает при ходьбе или появляются другие проблемы, необходимость коррекции лучше обсуждать со специалистом.

Надпись «ортопедическая обувь» на упаковке сама по себе также не должна становиться главным аргументом при покупке. Роспотребнадзор указывает, что заявления о специальных свойствах продукции требуют соответствующего подтверждения.

Какая застежка удобнее для ребенка в школе?

Шнуровка позволяет точнее подогнать обувь по подъему, липучки помогают быстрее переобуваться, а молния удобна для осенних ботинок.

Для младшего школьника имеет значение и то, сможет ли он самостоятельно быстро снять и надеть выбранную пару. Роспотребнадзор среди вариантов надежной фиксации называет в том числе шнуровку, молнии и удобные для младших детей застежки.

Главная задача застежки — удерживать стопу без чрезмерного давления. Если пятка выскакивает при ходьбе, а надежно зафиксировать ногу удается только сильно затянув обувь, лучше примерить другую модель или полноту.

Какие требования к сменной обуви в школе?

Роспотребнадзор рекомендует выбирать для постоянного ношения в школе легкую и достаточно воздухопроницаемую обувь с удобной фиксацией и гибкой нескользкой подошвой.

В рекомендациях ведомства спортивная обувь рассматривается прежде всего как вариант для физкультуры, а не как универсальная школьная сменка.

Перед покупкой стоит уточнить и внутренние правила школы. Требования к внешнему виду, цвету или типу сменной обуви могут устанавливаться самой образовательной организацией.

Как проверить школьную обувь перед покупкой?

Сначала изучите маркировку и убедитесь, что понятны размер, материалы и назначение модели.

Затем нужна полноценная примерка: обе ноги, привычные носки и несколько минут ходьбы. Проверьте свободное пространство перед пальцами, положение пятки и отсутствие давления по бокам и сверху.

После начала учебного года посадку стоит периодически проверять. Если появились потертости, мозоли, покраснения или ребенок начал жаловаться, что обувь давит, необходимо еще раз оценить размер.

Детская стопа растет, поэтому удобная в начале сезона пара со временем может стать тесной.

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