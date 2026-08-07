Эндокринолог Барредо: недостаток сна повышает риск лишнего веса и заболеваний

Недостаток сна способен негативно повлиять на обмен веществ, работу гормональной системы и в перспективе способствовать набору лишнего веса. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала эндокринолог Алена Барредо.

По словам специалиста, во время сна организм вырабатывает важные гормоны, участвующие в восстановительных процессах. Одним из них является мелатонин, который регулирует сон и влияет на работу различных систем организма.

«Во сне у нас вырабатываются гормоны. Мелатонин — это гормон сна, который имеет мощный эффект на организм», — пояснила Барредо.

Полноценный ночной отдых, как отметила эндокринолог, необходим и для нормальной работы гормональной системы. В частности, ночью вырабатывается гормон роста, который влияет на состояние мышц и обменные процессы.

«Ночью хороший сон — это хороший гормон роста, который нам дает стройность, хорошие мышцы, хорошее настроение», — подчеркнула врач.

Мелатонин, по словам Барредо, также связан с нормальной работой иммунной системы. При полноценном сне иммунные клетки эффективнее выполняют свои функции, в том числе распознают вирусы и бактерии.

Регулярное нарушение режима сна, напротив, способно отражаться не только на самочувствии, но и на метаболических процессах. Эндокринолог предупредила, что при недостатке сна могут повышаться риски набора лишнего веса и развития ряда заболеваний.

«Когда человек не засыпает, то возрастает риск: лишний вес, диабет, гипертония, депрессия», — отметила специалист.

По словам врача, полноценный сон необходим организму для восстановления нервной и эндокринной систем, поэтому его качество напрямую связано с нормальной работой обменных процессов.

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