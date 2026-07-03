Хозяйка частного зоопарка в Адыгее избивала экзотических животных

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 53 0

Делала она это после регулярных побегов зверей из вольеров и нападений на местных жителей.

Что известно о диких животных, живущих на даче в Адыгее

Фото: СК РФ по республике Адыгея

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Хозяйка частного зоопарка в Тахтамукайском районе Адыгеи избивала животных после их побегов из вольеров. Об этом 5-tv.ru рассказал местный житель Павел.

По словам мужчины, около пяти лет назад одна из сбежавших обезьян укусила его. После этого хозяйка применила силу к животному.

«Хозяйка зверинца избила эту обезьянку — это был первый сигнал о том, что она к животным плохо относится. Потом постоянно обезьяны у них убегали, они бегали по всей территории Яблоновского поселения, поселка Нового, в Козете их ловили, трупы находили», — рассказал Павел.

Позже, в сентябре 2025 года, мужчина вновь пострадал из-за сбежавшего животного. В его дом проникла кинкажу, которая укусила хозяина. После нападения ему пришлось обратиться за медицинской помощью и сделать прививку от бешенства.

Местные жители неоднократно замечали на своих участках экзотических животных, в том числе скунса. По их словам, звери могли свободно находиться за пределами вольеров по несколько дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одна из обезьян, содержащаяся в частном зоопарке в Адыгее, укусила пенсионерку, и та умерла. Животное сначала напало на пожилую женщину, которая пришла его покормить, а затем на ее родственника.

Известно, что частный зоопарк принадлежит внучке погибшей. После происшествия следователи возбудили уголовное дело в отношении нее.

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