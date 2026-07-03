«Спасибо, что нашла силы»: Погребняк поддержала Анну Седокову

Мария Погребняк: Седокова молодец, что решилась рассказать о домашнем насилии

Блогер и продюсер Мария Погребняк публично поддержала певицу Анну Седокову, которую обвиняют в самоубийстве бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

«Домашнее насилие не выбирает жертву по статусу <…> Сегодня Анна Седокова рассказала, как в День всех влюбленных ее избивал муж Янис Тимма<…>. Деньги и слава не защищают от человека, который однажды решает, что может поднять руку», — написала Погребняк в Telegram-канале.

По словам Погребняк, самое ужасное, что женщины, ставшие жертвами домашнего тирана, молчат из-за стыда и иллюзии, что мужчина «исправится». Им кажется, что «была любовь», и ее надо сохранить.

«Но любовь не бьет. Любовь не держит в страхе <…> Анна, спасибо, что нашла в себе силы сказать это вслух», — написала Погребняк.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что Седокова ведет себя лживо и двулично, пользуясь тем, что покойный спортсмен не может опровергнуть ее слова.

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