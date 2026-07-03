СК России возбудил дело после пропажи трех человек на реке в Приангарье

В Иркутской области после исчезновения трех участников сплава по реке Иркут, среди которых был четырехлетний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел во время водного маршрута в районе между населенными пунктами Шаманка и Введенщина. По данным следствия, ребенок оказался в воде и был унесен сильным течением. Двое мужчин бросились на помощь, однако их местонахождение на данный момент также не установлено.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц по неосторожности. Организатор сплава, являющийся индивидуальным предпринимателем, установлен. С ним проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели.

В МЧС уточнили, что группа из 49 человек была официально зарегистрирована. Спасательные службы ведут поисковые работы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов и аэровизуального обследования территории.

На месте работают подразделения региональной пожарно-спасательной службы. К ситуации подключилась прокуратура города Шелехова — ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности туристических услуг, защиты прав несовершеннолетних и эксплуатации водных маршрутов. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

В Иркутской области во время сплава по реке Иркут бесследно пропали четырехлетний мальчик и двое взрослых мужчин. По данным 5-tv.ru, группа туристов из 182 человек передвигалась по реке на десяти рафтах. Во время маршрута участники сделали остановку на берегу примерно в 16 километрах от села Введенщина. Пока одни готовили еду, а другие отдыхали, пропал четырехлетний Даниил.

Один из очевидцев заметил, что ребенок пошел в сторону реки. При этом сам момент, когда мальчика могло унести течением, никто не видел. После исчезновения ребенка на его поиски отправились двое участников похода — 45-летний Николай Баиров и 42-летний Алексей Коротков. Позднее связь с ними также пропала. Где теперь находятся мальчик и мужчины, неизвестно.

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