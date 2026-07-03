Пять человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на рынок в Токмаке
Для лечения пациентов планируется проведение телемедицинских консультаций с федеральными специалистами.
Фото, видео: MAX/Балицкий Евгений; minzdrav.gov.ru; 5-tv.ru
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В результате удара украинского беспилотника по рынку в Токмаке Запорожской области пять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в комментарии для 5-tv.ru.
По словам Кузнецова, в медицинские учреждения были доставлены 18 пострадавших. У 13 пациентов диагностировано состояние средней степени тяжести, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Кузнецов отметил, что для лечения пациентов планируется проведение телемедицинских консультаций с федеральными специалистами.
«Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — сказал он.
Организацию лечения координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Москва решительно осуждает удар по рынку в Токмаке Запорожской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: боевики ВСУ вымещают злобу из-за собственных неудач.
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