Пять человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на рынок в Токмаке

В результате удара украинского беспилотника по рынку в Токмаке Запорожской области пять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в комментарии для 5-tv.ru.

По словам Кузнецова, в медицинские учреждения были доставлены 18 пострадавших. У 13 пациентов диагностировано состояние средней степени тяжести, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Кузнецов отметил, что для лечения пациентов планируется проведение телемедицинских консультаций с федеральными специалистами.

«Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — сказал он.

Организацию лечения координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Москва решительно осуждает удар по рынку в Токмаке Запорожской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: боевики ВСУ вымещают злобу из-за собственных неудач.

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