Рейс из Санкт-Петербурга в Москву вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

У летевшего в Москву самолета треснуло лобовое стекло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково из-за повреждения остекления кабины пилотов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как уточнили в авиакомпании, командир воздушного судна принял решение прервать полет после обнаружения растрескивания внешнего слоя одной из секций лобового стекла кабины.

«Во время выполнения рейса FV6181 Санкт-Петербург — Москва 2 июля командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета по причине растрескивания внешнего слоя одной из секций остекления кабины пилотов», — говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Для доставки пассажиров в Москву перевозчик предоставил резервное воздушное судно, которое выполнило рейс вместо самолета, вернувшегося в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что больше всего раздражает людей в аэропорту и во время перелета. Одна из самых раздражающих привычек — внезапно останавливаться в центре людного потока, чтобы проверить билет, ответить на сообщение или поискать документы. В оживленном терминале это создает затор и заставляет других пассажиров резко менять направление движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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