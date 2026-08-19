«Адский огонь»: опоясывающий лишай поражает все больше молодых людей

The Guardian: опоясывающий лишай поражает все больше молодых людей

Опоясывающий лишай перестал быть заболеванием исключительно пожилых людей или пациентов с ослабленным иммунитетом, охватывая все более молодых женщин и мужчин по всему миру. Об этом сообщило The Guardian.

Колумнистка издания Арва Махдави поделилась личным опытом столкновения с глазной формой этого недуга в возрасте 43 лет. Даже врачи в отделении неотложной помощи поначалу выражали сомнение в правильности диагноза. Они утверждали, что она «слишком молода» для такого диагноза.

Однако медицинская статистика подтверждает. Вирус все чаще атакует людей в расцвете сил, и одной из причин этого медики называют хронический стресс и чрезмерные физические нагрузки.

Махдави рассказала, что незадолго до болезни чувствовала себя максимально здоровой, правильно питалась и активно посещала спортзал, достигнув отличной физической формы.

Тем не менее именно интенсивные тренировки могли спровоцировать активацию вируса варицелла-зостер, который годами скрывается в организме после перенесенной ветрянки.

«Одну минуту мне казалось, что кто-то бьет меня по голове ледорубом, в следующую — мое лицо горело», — рассказала о своем состоянии героиня истории.

Она подчеркнула, что в датском языке болезнь называют «адским огнем», что полностью соответствует уровню испытываемой боли.

Ситуация осложнилась особенностями американской системы здравоохранения. Помимо тяжелых симптомов, таких как отек глаза и сильнейшая головная боль, Махдави столкнулась с огромными финансовыми затратами.

Несмотря на наличие страховки, счет за посещение отделения неотложной помощи составил почти 2500 долларов (около 213 тысяч рублей), из которых ей лично пришлось выплатить более 1600 долларов (около 136 тысяч рублей).

Автор призывает людей делать прививку, чтобы избежать не только физических страданий и риска потери зрения, но и других последствий.

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