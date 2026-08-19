Ждать тепла или дождей? Каким будет бабье лето в 2026 году

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Следует обратить внимание на народные приметы: летающая паутина, туманы по утрам и августовские грозы.

Каким будет бабье лето в 2026 году — народные приметы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Погода

Бабье лето в 2026 году будет долгим и теплым по народным приметам

Понять, каким будет бабье лето в 2026 году, можно по природным признакам конца августа. О том, какие приметы наши предки связывали с предстоящим осенним теплом, рассказали в URA.RU.

Одним из главных предвестников долгого тепла считалась паутина. Если в конце августа в воздухе появляется много серебристых нитей, приметы обещают сухое и продолжительное бабье лето. А вот исчезновение пауков и их сетей воспринималось как сигнал к сырой погоде.

Есть свои подсказки и у насекомых. Громкий стрекот кузнечиков по вечерам связывали с мягкой и сухой осенью. Птицы тоже могли «рассказать» о погоде. Если в последние недели августа они не спешили улетать на юг и продолжали кружить над полями, сентябрь, согласно поверью, должен был порадовать затяжным теплом.

Не меньше внимания уделяли утренней погоде. Туманы, которые появляются на рассвете и быстро исчезают под солнечными лучами, считались хорошим знаком — они предвещали продолжительное осеннее тепло. Частые августовские грозы, напротив, сулили короткое и дождливое бабье лето. Ранний иней воспринимался неоднозначно, так как он обещал жаркие дни, но ненадолго.

22 августа, на Матвеев день, ясная и сухая погода обещала теплый сентябрь, а сильный дождь — скорое наступление сырости. 23 августа, в Лаврентьев день, жару связывали с теплой осенью. Если вода в реках и озерах оставалась спокойной и гладкой, как зеркало, это считалось предвестником тихой и устойчивой погоды.

Свои приметы были и на 25 августа — день Фотя Поветенного. Дождь в эту дату предсказывал непродолжительное сентябрьское тепло. Особое значение имело 28 августа — Успение. Необычно жаркий день считался предупреждением о ненастном бабьем лете, а радуга, напротив, обещала мягкую осень.

Последняя подсказка приходилась на 31 августа — день Флора и Лавра. Ясное небо и тепло в последний день лета воспринимались как знак того, что сентябрь принесет еще немало погожих дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что метеоролог Александр Шувалов рассказал, в каких российских регионах в сентябре может выпасть снег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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