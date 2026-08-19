Максимальный риск: когда медведи наиболее опасны для человека

Биолог Сафонов: в августе и сентябре риск встретить медведя максимальный

В конце августа и в начале сентября риск встретить медведя увеличивается. Об этом 5-tv.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

«В августе, сентябре, в разгар осеннего жора, риск встречи с агрессивным медведем является максимальным», — отметил специалист.

Он пояснил, что в это время у данного зверя проходит период гиперфагии, то есть набор жирового слоя. Он ему необходим для выживания в холодное время года. Поэтому медведи и становятся более активными.

А при нехватке питательных ресурсов «косолапые» выходят к населенным пунктам людей или к свалкам. Там они надеются найти еду. Подобное можно наблюдать и в этом году, так как в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока зафиксирован дефицит урожая ягод и кедровых орехов. При этом конкуренция внутри популяции высокая из-за большой численности. Этому способствовали благоприятные условия прошлых лет, добавил эксперт.

В большинстве случаев медведи нападают на человека в целях обороны: когда хотят защитить потомство, добычу или просто потому, что испугались. Но может быть и по-другому.

«При нехватке корма и фазе гиперфагии грань между обороной и так называемым хищничеством немного стирается. Особенно опасны крупные самцы и самки, которые выгуливают медвежат. В разгар осеннего жора риск встречи с агрессивным медведем является максимальным», — уточнил биолог.

Также очень опасными эти животные считаются, когда перестают бояться человека и начинают воспринимать его как конкурента или источник пищи. Это происходит, когда зверь получает доступ к пищевым отходам или когда люди сами подкармливают медведя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Алтае медведь загрыз туристку. Ночью он напал на палаточный лагерь у реки Бия, где и нашел свою жертву. Перед этим животное пыталось попасть в киоск с пирогами.

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