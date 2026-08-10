В Татарстане объявили траур после массированной атаки дронов на Нижнекамск

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил траур по погибшим в результате ночной атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

«В Татарстане решением Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим в Нижнекамске», — говорится в сообщении на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла 10 августа. Формирования киевского режима нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по производственным и гражданским объектам города. Есть погибшие. Сейчас угроза атаки дронов сохраняется в Заинске, Елабуге, Альметьевске, Лениногорске, Нижнекамске, Бугульме, Набережных Челнах и Чистополе.

Примечательно, что средства ПВО РФ сбили 465 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 10 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница Белгородской области погибла после атаки украинского беспилотника, о чем сообщили в региональном оперативном штабе. Киев ударил по селу Новая Таволжанка, расположенному в Шебекинском округе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.