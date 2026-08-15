Российские военные освободили Рыбальское в Запорожской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Армия России освободила Рыбальское в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Рыбальское Запорожской области», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили о поражении живой силы и техники штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Свобода, Новосолошино, Новорозовка и Долинка Запорожской области.

По данным министерства, противник потерял свыше 315 боевиков, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. В Минобороны России заявили, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и штурмовой бригад ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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