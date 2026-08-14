Путин пообещал ответить на захват судов: Запад обсуждает риски

Балтийское море на данный момент — арена большой геополитической игры. В этих холодных водах Старый Свет хочет установить свое полное господство. И как раз отсюда началась та самая история с пиратством Евросоюза в отношении российских торговых судов, о котором накануне говорил Владимир Путин.

Слова нашего президента хоть и прозвучали с Дальнего Востока, да еще под шум моторов ракетного крейсера, но в Европе их, судя по всему расслышали хорошо. Все объяснит корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Европа не заставила ждать реакции на предложение президента РФ Владимира Путина зеркально отвечать западным пиратам. Российский лидер — на первых полосах. В телеэфирах часами обсуждается правомерность вероятной реакции. Как будто все забыли, что кража морских судов и грузов запрещена конвенцией ООН.

«Это противоречит международному праву. Для этого нет никаких правовых оснований. Это пиратство. Это доказывает, что никакие правила на коллективный Запад не распространяются. Они могут нарушать любые правила, когда захотят, не опасаясь последствий», — заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

А стоило бы помнить об этом. России есть чем ответить и на западных границах, и уж тем более на восточных рубежах. В зоне контроля нашего Тихоокеанского флота акватории Японского, Охотского, Берингова морей, а также части Тихого океана. В том числе и чувствительные для Европы. Например, Малаккский пролив: морской участок между Малайзией, Сингапуром и Индонезией.

«Говорить о стратегическом значении Малаккского пролива можно даже гораздо больше, чем о стратегическом значении Ормузского пролива, у которого есть альтернатива в виде Баб-эль-Мандебского пролива. Трафик там очень большой, ежегодно там проходит более 102 тысяч судов», — указал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Малакка — главные транзитные ворота европейских судов в Юго-Восточную Азию, самый короткий маршрут в регион и одна из главных торговых артерий. Через пролив проходит сотни судов. При том что в самом узком месте расстояние между берегами не больше трех километров.

Через Малакку, например, пройдет и сухогруз GLOVIS SELENE, вышедший три недели назад из британского Саутгемптона. Через Атлантику, обогнув Африку, наряду с Суэцем это самый популярный маршрут. К слову, судно под флагом Либерии. Западные компании редко регистрируют корабли в своих юрисдикциях.

«Это просто уход от налогов. Порядка 550 судов только французских, но зарегистрированных в разных государствах Африки и Латинской Америке», — пояснил политолог, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак.

В Тихоокеанском регионе прямо сейчас находятся около 800 европейских судов. В основном контейнеровозы, следующие в Китай и обратно. Здесь сосредоточена треть мировой торговли, более шести триллионов долларов в год. Едва ли не вся электроника, чипы и процессоры, одежда, мебель, автомобили, промышленное оборудование. Все то, что удерживает и без того хрупкую экономику Европы.

«Так где это может произойти? В районе Японского моря, на российском Дальнем Востоке? В Балтийском море? Или это может произойти в Атлантике? Сказать трудно», — отметил в эфире BFMTV директор Высшего института морской экономики Франции Поль Турре.

А ведь Тихоокеанский флот контролирует и выход к Северному морскому пути. Впрочем, российские корабли, как показывает пример фрегата «Адмирал Григорович», добравшегося аж до Ла-Манша, могут достать где угодно. Пиратам XXI века не стоит расслабляться.

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