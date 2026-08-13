США не передали России предложения Зеленского по урегулированию конфликта

США не направляли России по дипломатическим каналам предложения Киева, касающиеся возможного завершения конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москве также неизвестно содержание инициатив, о которых ранее говорил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он утверждал, что украинская сторона передала Вашингтону собственные варианты урегулирования. Тогда же он заявил, что США способны «оказывать давление на Россию», чтобы приблизить завершение конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с просьбой предоставить Украине часть американских запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По его оценке, Киеву необходимо получить около 5% имеющихся у Вашингтона боеприпасов, чтобы пройти предстоящий зимний период.

В интервью CNN Зеленский также утверждал, что поставка 10% американских запасов позволила бы украинской стороне противодействовать всем российским баллистическим ракетам. Сейчас, по его словам, в распоряжении Киева находится объем вооружения, соответствующий примерно 1% запасов США.

Кроме того, Зеленский сообщил о сокращении поставок: в 2026 году Украина, по его данным, получает в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков для Patriot, чем годом ранее.

Украинский лидер добавил, что на протяжении последних месяцев пытается заручиться дополнительной поддержкой союзников. По его словам, ради решения вопроса он провел огромное количество телефонных переговоров и предпринимал другие шаги, подробности которых публично раскрывать не стал.

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