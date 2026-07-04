Захарова: освобождение Константиновки — важный этап для продвижения

Освобождение города Константиновка в Донецкой Народной Республике — важнейший этап для дальнейшего продвижения Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Путин сказал: „Работайте, братья“, и братья не подвели. Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед. Только вперед и с Богом», — подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что укреплением именно этого населенного пункта «козырял киевский режим». Захарова также обвинила его главу Владимира Зеленского в том, что он обманывает своих западных союзников относительно ситуации на фронте. По ее словам, украинский лидер делает это ради финансовой поддержки.

«Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы „успехи на поле боя“, чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», — добавила представитель МИД.

Об освобождении Константиновки ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава государства, в свою очередь, назвал успех российских войск в зоне СВО важным этапом в направлении к Славянско-Краматорскому узлу.

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