Политолог Ярошенко: Киев пытается подорвать единство россиян

Киевский режим пытается расколоть российское общество на фоне неудач на поле боя. Об этом в интервью «Известиям» рассказал политолог Алексей Ярошенко.

Специалист подчеркнул, что Украина сейчас «на исходе», поэтому руководство этой страны стремится подорвать единство россиян. Он отметил, заявил, что освобождение Вооруженными силами РФ Луганской Народной Республики важно с политической, идеологической и символической точек зрения.

Ярошенко также обвинил Запад и Украину в попытках навязать России свой формат мирного процесса, который, по его словам, предназначен для того, чтобы «выиграть время и перевооружить киевский режим».

Эксперт добавил, что единственным возможным вариантом мирных переговоров для России станет подписание киевской стороной акта о безоговорочной капитуляции.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Украина бьет по мирным жителям и гражданским объектам на территории России, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны и создать напряженность в российском обществе.

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