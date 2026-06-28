«Не дадим шанса»: Путин о невозможности Украины остановить продвижение ВС РФ

Путин: Украина не сможет остановить продвижение российских войск в зоне СВО

Боевики ВСУ наносят удары по российским объектам с целью остановить продвижение Вооруженных сил РФ, однако добиться этого Киеву не удастся. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся с целью <…> приостановить, хотя бы на какое-то короткое время, наступление наших войск на линии боевого соприкосновения <…>. Мы не дадим такого шанса», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что киевский режим своими действиями хочет склонить Россию к переговорному процессу, но на выгодных для него условиях.

Ранее Путин заявил, что удары ВСУ по российским энергетическим объектам создают проблемы, однако они не носят критического характера, поскольку вся необходимая инфраструктура быстро восстанавливается. Он добавил, что энергосистема работает с большим запасом прочности, а для защиты объектов от вражеских бесплотников прорабатываются вопросы по наращиванию производства востребованных средств противовоздушной обороны.

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