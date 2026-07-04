Политолог Мезюхо: удары по россиянам — признак слабости киевского режима

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 28 0

Украина пытается дестабилизировать обстановку и создать напряженность внутри общества.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Удары по гражданским объектам на территории России связаны с неспособностью киевского режима победить Россию. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя киевский режим терроризирует мирных жителей. Именно поэтому враг пытается искусственно создать для жителей страны инфраструктурные проблемы, атакует автобусы и поезда, бьет по гражданским и детям», — сообщил он.

Эксперт отметил, что подобные действия украинских властей направлены на дестабилизацию обстановки и формирование напряженности в обществе.

«Враг пытается воздействовать на общественное мнение внутри российского общества, пытается победить нас изнутри», — заявил политолог.

Мезюхо подчеркнул, что сегодня страна должна продемонстрировать свое единство и поддержать президента РФ Владимира Путина, а также участников СВО, благодаря которым Россия продолжает стоять и развиваться.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о взятии города Константиновка в ДНР.

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