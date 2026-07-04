Пропаганда или блеф? Зачем раскручивают тему разлада США и Саудовской Аравии

Данила Крылов: заявления о разладе отношений Вашингтона и Эр-Рияда — блеф

Последние заявления об ухудшении американо-саудовских отношений напоминают либо очередной пропагандистский прием, либо блеф. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил научный сотрудник отдела Ближнего Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

Накануне издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорится о разладе между Белым домом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом из-за военной операции США против Ирана. Кроме того, авторы пишут о планах Вашингтона вывести часть своих военных из королевства.

По словам эксперта, темы, связанные с противостоянием США и Ирана, а также ситуацией вокруг Израиля, уже не вызывают прежнего интереса — именно поэтому СМИ решили сменить вектор. Кроме того, специалист считает, что вопрос сокращения контингента сегодня не выглядит проблемой.

«В условиях развития технологий и того, что война переходит в большей степени в пространство беспилотных летательных аппаратов, как ударного, так и противовоздушного типа, возникает вопрос о необходимости большого сухопутного военного контингента в той или иной стране», — пояснил политолог.

Крылов подчеркнул, что Эр-Рияд не желает участвовать в инициативах с сомнительной перспективой, как это в результате и вышло. При этом он сообщил, что глубокого кризиса в контактах США и Саудовской Аравии нет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о согласии Тегерана со всеми основными требованиями Вашингтона. При этом он отказался прогнозировать итоги урегулирования ситуации.

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