Путин: ограничение боевых действий четырьмя регионами исключено

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

По его словам, Москва не собирается спасать киевский режим.

Где проходят боевые действия в ходе СВО

Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov

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Украина предложила ограничить боевые действия в ходе СВО только четырьмя регионами, но Россия не собирается идти на такой шаг. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят проводить действия только в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. При этом на остальных территориях они настаивают на прекращении.

Путин подчеркнул, что возможное согласие России на такое предложение позволит Киеву снять боевиков с Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей и перебросить их на указанные регионы.

«ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — заявил глава государства.

Говоря о другом предложении Украины — прекращении атак вглубь территории с обеих сторон — он добавил, что киевский режим идет на такой шаг из-за мощных и чувствительных ударов, которые наносит Россия.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не удастся остановить успешное продвижение Вооруженных сил России в зоне СВО.

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